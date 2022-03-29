Сосновский район, Челябинская область, , 09:46 — REGNUM В Челябинской области вынесен приговор по уголовному делу об обороте почти 7 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Приговор огласили в Сосновском районном суде. По данным следствия, 30-летний гражданин причастен к покушению на сбыт в особо крупном размере группой лиц. В апреле 2021 года по указанию неизвестного он извлёк товар из тайника и был задержан.

Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима. Также он должен уплатить 150 тыс. рублей штрафа. Отметим, приговор пока не вступил в законную силу.