Донецк, 29 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё 29 получили ранения в результате обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в минувшие сутки. Об этом замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил 29 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Разрушенный частный сектор после обстрелов ВСУ. Донецк

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Он отметил, что в течение суток по территории республики было выпущено более 250 снарядов. Полностью уничтожены или частично повреждены 26 домов. Есть погибшие и раненые, их число может возрасти.

«В результате этих обстрелов на данных момент точно известно двое погибших, 29 раненых», — сказал Басурин и добавил, что украинские войска обстреливают ДНР из «Градов» и миномётов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Басурин рассказал, что окраины Мариуполя уже освобождены военными ДНР, но в центре города идут бои.

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