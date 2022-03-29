Владивосток, , 09:50 — REGNUM В течение двух лет регионы России, пострадавшие от паводков, получат федеральное финансирование на восстановление автомобильных дорог. В общей сложности будет направлено 4 млрд рублей, распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства России.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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В числе девяти регионов, которые получат деньги, пять субъектов Дальнего Востока: Забайкалье, Приморье, Хабаровский край, Приамурье и Еврейская автономная область.

С помощью федеральных средств будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги.

Забайкальский край получит — 399 372,7 тыс. рублей в 2022 году и 388 824,5 тыс. в 2023 году, Хабаровский край — 331 938,6 тыс. и 167 940,8 соответственно, Амурская область — 531 882 тыс. и 447 108 тыс. рублей, Еврейская автономная область — 143 520,5 тыс. и 190 519,9 тыс. рублей, Приморский край — 39 852,2 тыс. рублей только в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Партизанске возбуждено уголовное дело о халатности при ремонте автодорог.