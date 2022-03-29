Горловка, ДНР, , 09:45 — REGNUM В Горловке в результате обстрелов украинских вооружённых формирований за сутки повреждены восемь домов. Об этом 29 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что за сутки в Горловке в результате обстрелов ВФУ повреждены восемь домостроений.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в информации штаба.