* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о предотвращении попытки контрабанды 34 единиц лёгкого и тяжёлого оружия в Пакистан через уезд Дур Баба провинции Нангархар.

Mil.gov.ua Оружие

Информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на представителя 201-го армейского корпуса «Халида бин Валид» сообщило, что по обвинению в контрабанде этой партии оружия был арестован мужчина.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранее сообщали об арестах лиц по обвинению в контрабанде оружия в Пакистан.

После падения предыдущего афганского правительства поступали многочисленные сообщения о контрабанде и продаже в Пакистан брошенного американцами оружия и техники.