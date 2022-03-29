Донецк, 29 марта 2022, 09:43 — REGNUM Пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики, сообщает 29 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Также сообщается, что ранения получили четыре мирных жителя освобожденных ранее территорий, в том числе женщина 1954 года рождения из населенного пункта Старый Крым, а также три жителя Мариуполя — девочка 2010 года рождения, женщина 1954 года рождения и мужчина 1983 года рождения.