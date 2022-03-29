Донецк, 29 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Пять мирных жителей пострадали из-за обстрелов украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики, сообщает 29 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦККДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1960 года рождения… в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) поселка Майский населенного пункта Горловка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Также сообщается, что ранения получили четыре мирных жителя освобожденных ранее территорий, в том числе женщина 1954 года рождения из населенного пункта Старый Крым, а также три жителя Мариуполя — девочка 2010 года рождения, женщина 1954 года рождения и мужчина 1983 года рождения.