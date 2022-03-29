Париж, 29 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон осуждает атмосферу «насилия» во время предстоящих выборов, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Во время предвыборной поездки в Дижон президент Франции уделил особое внимание атмосфере предстоящих выборов.

«Для этого требуется немного доброжелательности. Есть политические лидеры, которые жестоки и прибегают к оскорблениям, и это нехорошо», — раскритиковал кандидатов глава государства.

Уходящий президент, со своей стороны, считает, что борется «достойно, с уважением, потому что этого требует демократия».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), после резкого роста в 2020 году из-за кризиса в области здравоохранения коэффициент государственного долга Франции начал немного снижаться.