NFT-мошенники взломали аккаунт чемпиона по игре Super Smash Bros
Вашингтон, 29 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Злоумышленники взломали в соцсети аккаунт геймера Леонардо Лопеса Переса (известен под ником MkLeo), который является чемпионом в игре Super Smash Bros. Об этом 29 марта сообщает портал Kotaku.
Мошенники разместили на странице Переса, которая имеет 217 тыс. подписчиков, загадочный пост о некоем «большом анонсе». Позже поклонники геймера были очень удивлены, когда увидели на ней публикации с визуальным контентом, имеющим отношение к NFT-платформе.
Выяснилось, что ссылки вели даже не на сайт реального проекта Possessed NFT, а на мошеннический ресурс. Через какое-то время MkLeo удалось восстановить доступ к аккаунту и он удалил соответствующие посты.
Для справки: Super Smash Bros. — это экшн-игры в жанре файтинга (в таких играх упор сделан на рукопашные поединки), в которой геймеры управляют персонажами из известных франшиз. Релиз игры Super Smash Bros. Ultimate состоялся 7 декабря 2018 года.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.