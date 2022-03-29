Вашингтон, 29 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Злоумышленники взломали в соцсети аккаунт геймера Леонардо Лопеса Переса (известен под ником MkLeo), который является чемпионом в игре Super Smash Bros. Об этом 29 марта сообщает портал Kotaku.

Super Smash Bros. Ultimate

Мошенники разместили на странице Переса, которая имеет 217 тыс. подписчиков, загадочный пост о некоем «большом анонсе». Позже поклонники геймера были очень удивлены, когда увидели на ней публикации с визуальным контентом, имеющим отношение к NFT-платформе.

Выяснилось, что ссылки вели даже не на сайт реального проекта Possessed NFT, а на мошеннический ресурс. Через какое-то время MkLeo удалось восстановить доступ к аккаунту и он удалил соответствующие посты.

Для справки: Super Smash Bros. — это экшн-игры в жанре файтинга (в таких играх упор сделан на рукопашные поединки), в которой геймеры управляют персонажами из известных франшиз. Релиз игры Super Smash Bros. Ultimate состоялся 7 декабря 2018 года.