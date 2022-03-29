* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 29 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Тахар сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли бывшего командира восстания. Об этом сообщает газета «8 Собх» .

Jo Naylor Убийство

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Талукан, административном центре провинции.

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По словам собеседников издания, бывшего командира звали Малик, и он был телохранителем Вафиуллы Рахмани, бывшего главы провинциального совета Тахара.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не прокомментировали убийство бывшего командира повстанцев. Напомним, два дня назад в Тахаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили бывшего армейского офицера.