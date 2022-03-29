Донецк, 29 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. За последние сутки в пункте оказания помощи населению «Безыменное» Донецкой Народной Республики приняли из Мариуполя 629 беженцев. Об этом 29 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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В штабе рассказали, что с 8:00 28 марта до 8:00 29 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 629 человек, в том числе 131 ребёнок.

Всего ПОПН «Безыменное» с начала спецоперации принял 8415 человек.