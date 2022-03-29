Вашингтон, 29 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Мартин Нечас, ещё по шайбе забросили Дерек Степан, Себастьян Ахо, Бретт Песке и Брэди Шей. Российский форвард Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

В составе «Вашингтона» точным броском отметился нападающий Том Уилсон.

На сегодняшний день «Каролина» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 95 очков. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 84 очками.

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