Вашингтон, 29 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В результате введенных антироссийских санкций, которые могут быть усилены дополнительными мерами экономического давления, в Европе может возникнуть кризис экономического характера, что может, в свою очередь, стать причиной раскола Запада. Об этом 29 марта пишет газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Как указывается в материале издания, страны Запада «удивили даже самих себя скоростью и единством», с которыми они ввели санкции в отношении России.

Также отмечается, что последствия такого «экономического разрыва» с российской стороной в течение скорого времени проявятся в Европе ростом цен, нехваткой электроэнергии, потерей рабочих мест и социальных проблем из-за наплыва беженцев с Украины.

При этом в статье уточняется, что в Африке и на Ближнем Востоке, в странах которых у их правительств отсутствует достаточное количество ресурсов для смягчения роста цен на продукты питания, может увеличиться число голодающих, что станет причиной нового наплыва беженцев в европейские страны.

«По мере увеличения экономического давления единство Запада может раскалываться, что приведет к давлению на политических лидеров с разных сторон», — говорится в материале.

Кроме того, добавляется, что, как считает автор статьи, между правительствами стран Запада «уже начинает появляться» напряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.