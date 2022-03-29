Ставрополь, 29 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае создадут памятник в честь архангела Михаила, которого считают небесным покровителем казачества. Его фигуру, отлитую из бронзы, установят в станице Курской. В настоящее время на заводе в Челябинске идет изготовление трехметровой скульптуры, сообщили в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

Гвидо Рени. Архангел Михаил. Святой человек. 1638-1639

В это же время в самой станице на Ставрополье выбрано место для установки памятника. На днях на этом месте был проведен субботник. Казаки подготовили площадку для установления монумента.

«Нами выбрано именно это место, потому что здесь находится поклонный крест — он будет стоять у изголовья скульптуры. В России это будет третья по счету скульптура святого. Первые две находятся в Омске и Сочи», — сообщил подъесаул Курского станичного казачьего общества Валерий Баксаляр.

Деньги на скульптуру архангела Михаила собрали сами казаки. Она будет представлять собой трехметровую фигуру святого, стоящего на шаре. Отметим, что Михаил считается покровителем всех воинов. В православии его называют архистратигом или «главой святого воинства ангелов и архангелов».