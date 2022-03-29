В Приангарье обеспокоены участившимися бытовыми пожарами
Иркутск, 29 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Иркутские спасатели обеспокоены ростом пожаров в регионе. По данным территориального ГУ МЧС РФ, только за минувшие сутки, 28 марта, на территории региона произошло 16 пожаров, на одном из которых погиб житель Ангарска, эвакуированы четыре человека.
Так, 28 марта в 07:44 (ирк) на пульт пожарно-спасательной службы Ангарского городского округа поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Горки». На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий. Пожарным потребовалось четыре минуты для ликвидации открытого горения. В 08:38 (ирк) в ходе проливки и разбора строительных конструкций в доме был обнаружен погибший 51-летний мужчина. В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 72 квадратных метров. Причина пожара дознавателями МЧС России устанавливаются.
Всего с начала 2022 года в Иркутской области произошло уже 1288 пожаров, 58 человек погибли, 55 — получили травмы, 294 — спасены.
Напомним, в Иркутской области обострилась пожароопасная обстановка: только за выходные дни (19−20 марта) в регионе возникло 37 пожаров.
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