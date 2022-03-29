Иркутск, 29 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Иркутские спасатели обеспокоены ростом пожаров в регионе. По данным территориального ГУ МЧС РФ, только за минувшие сутки, 28 марта, на территории региона произошло 16 пожаров, на одном из которых погиб житель Ангарска, эвакуированы четыре человека.

Пожар

Так, 28 марта в 07:44 (ирк) на пульт пожарно-спасательной службы Ангарского городского округа поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Горки». На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнем, произошло обрушение кровли и потолочных перекрытий. Пожарным потребовалось четыре минуты для ликвидации открытого горения. В 08:38 (ирк) в ходе проливки и разбора строительных конструкций в доме был обнаружен погибший 51-летний мужчина. В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 72 квадратных метров. Причина пожара дознавателями МЧС России устанавливаются.

Всего с начала 2022 года в Иркутской области произошло уже 1288 пожаров, 58 человек погибли, 55 — получили травмы, 294 — спасены.

Напомним, в Иркутской области обострилась пожароопасная обстановка: только за выходные дни (19−20 марта) в регионе возникло 37 пожаров.

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