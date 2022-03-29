Канберра, 29 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре назвал негативную реакцию ряда стран, в том числе Австралии, США и Новая Зеландия, на переговоры его страны с Китаем по заключению военного соглашения «крайне оскорбительной». Об этом 29 марта сообщила австралийская радиостанция ABC.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Австралия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты выразили обеспокоенность возможностью заключения военного пакта между тихоокеанским островным государством и Китаем, что может привести к тому, что на Соломоновых Островах появится китайская военная база. В свою очередь в первом публичном комментарии на этот счет премьер-министр страны Согаваре отметил, что переписывался с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, заверив его в том, что заключение военного соглашения с Китаем никак не скажется на отношениях между Соломоновыми островами и Австралией.

«Я хотел бы совершенно четко заявить, что соглашение о безопасности между Соломоновыми Островами и Австралией остается в силе и не нарушается … Понятно, что нам нужно диверсифицировать наши отношения с другими партнерами. Но что в этом плохого?» — заявил Согаваре на пресс-конференции.