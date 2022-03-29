Ульяновск, 29 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области решается вопрос об уголовном преследовании по факту кражи деталей трансформаторной подстанции: злоумышленники её разобрали ради последующей сдачи на цветмет. Об этом сообщает УМВД по региону.

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Рабочий стол с разложенными инструментами и запчастями

Разбирательства начались 24 марта после обращения в полицию директора одного из акционерных обществ, работающих на территории Старомайнского района. Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в помещение бывшей котельной, где разобрали трансформаторную подстанцию и вынесли детали, содержащие цветные металлы. Ущерб оценивается в 200 тыс. рублей.

Под подозрение попали двое местных жителей. По их словам, которые приводят в полиции, они унесли имущество к себе домой, чтобы в последствии сдать в пункт приема цветного металла.

Похищенное изъято. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту хищения техники в одном из государственных учреждений. В совершении преступления подозревают сотрудника организации, работавшего системным администратором.

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