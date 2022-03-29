Краснодар, 29 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Более 330 тонн гуманитарной помощи направил Краснодарский край жителям Донбасса и Херсонской области, об этом 29 марта сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Отправка гуманитарной помощи

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«Благодарю всех, кто участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской области. Это волонтеры, общественные организации, представители бизнеса, политических партий, казачества и другие неравнодушные кубанцы. На сегодняшний день край передал больше 330 тонн продуктов, товаров первой необходимости, одежды и обуви, медикаментов. Из них порядка 45 тонн направили казаки. Проделана большая работа, и она будет продолжена», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что на территории края в настоящее время действует 53 пункта сбора гуманитарной помощи — они организованы на базе волонтерских центров политической партии «Единая Россия», объединенного волонтерского штаба «МыВместе», благотворительных фондов, общественных организаций и вузов. Сбор помощи продолжается — сегодня больше всего необходимы крупы, макаронные изделия, мука, консервы мясные и рыбные, детское питание, средства гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта кубанские казаки отправили 23 тонны гуманитарной помощи для Донбасса.