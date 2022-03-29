Ярославль, 29 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Центральной городской больнице Ярославля запустили в работу новый томограф. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Новый компьютерный томограф в ЦГБ Ярославля

Ранее в центральной городской больнице такого оборудования не было.

«Этот компьютерный томограф — первый в техническом арсенале больницы. Оборудование такого класса открывает для лечебного учреждения новые горизонты в диагностике, а для пациентов процедура становится более доступной. В этом году, несмотря на санкции, программа модернизации продолжит свою работу. На ее реализацию выделено порядка 1 млрд рублей. Мы приобретаем в этом году 476 единиц медицинского оборудования для 31 медорганизации, на более чем 65 млн рублей закупаем автомобильный транспорт и на 519 млн рублей ремонтируем поликлиники, а также ФАП и амбулатории», — подчеркнул директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

Аппарат установили в здании на проспекте Октября 52. Его стоимость — 50 миллионов рублей, он был закуплен в рамках областной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения. За две недели работы медики уже успели обследовать 70 человек, а за год планируют провести до 6 тысяч исследований.