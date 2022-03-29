Москва, 29 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. Об этом 29 марта сообщает сайт IBU.

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В заявлении говорится, что исполнительный комитет IBU принял единогласное решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии в организации. Процедуру отстранения СБР и БФБ была запущена ещё 17 марта, национальные федерации проинформированы о решении.

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на соревнованиях с национальной символикой.