Самара, 29 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Заместителя начальника исправительной колонии в Самарской области заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

По версии следствия, с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года фигурант уголовного дела два раза получал деньги в общей сумме не менее 30 тысяч рублей от осужденных, которые отбывают наказание в исправительном учреждении (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области).

В материалах дела указано, что деньги предназначались за перевод осужденных из обычных условий отбывания наказания в облегченные без законных на то оснований.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре преподавателя колледжа обвинили в получении взятки.