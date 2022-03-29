Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в рамках реализации транспортной реформы, которая начнется 1 апреля 2022 года, помимо автобусных, усиливают трамвайные и троллейбусные маршруты. Об этом сообщили в правительстве Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбусы в Петербурге

Речь идет об оптимизации маршрутной сети. Так, 140 автобусных маршрутов постепенно, в период с 1 апреля по 15 июля, будут изменены, отменены или добавлены. В связи с изменениями троллейбусы и трамваи примут на себя дополнительный пассажиропоток, поэтому их маршруты требуют усиления.

Первое усиление уже начали реализовывать в Петербурге с 21 марта, под эту меры попали шесть троллейбусных маршрутов: №№ 11, 22, 44. Следующее увеличение частоты движения электротранспорта намечено на 31 марта и затронет маршруты троллейбусов №№ 3, 31, 38."На следующих этапах усиление затронет троллейбусные маршруты №№ 16, 17, 22, 28, 29, 32 и трамвайные маршруты №№ 3, 7, 20, 23, 27, 43, 45. 55, 60», — уточнили в Смольном.

Отметим, что всего в Петербурге планируют усилить 21 маршрут транспорта, работающего от электроэнергии. Среди них 12 троллейбусных и девять трамвайных.