Канберра, , 10:01 — REGNUM 29 марта власти Австралии ввели санкции против 39 граждан России. Об этом, как передает радиостанция ABC, заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн на пресс-конференции.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн The Official CTBTO Photostream

По ее словам, это первый случай, когда власти Австралии применяют ограничительные меры по «делу Магнитского».

Она отметила, что 14 человек из списка подозреваются в коррупции, а ещё 25 якобы могут быть причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

«Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запрет на поездки», — заявила Пейн.

Напомним, что российский адвокат Сергей Магнитский скончался в России в 2009 году, находясь в тюремном заключении.

Как пишет австралийская пресса, новые санкции Австралии, объявленные 29 марта против граждан Российской Федерации, являются не последними. Готовятся ли новые ограничительные меры в отношении граждан РФ, Пейн не уточняла.

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