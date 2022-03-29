Канберра, 29 марта 2022, 10:01 — REGNUM 29 марта власти Австралии ввели санкции против 39 граждан России. Об этом, как передает радиостанция ABC, заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн на пресс-конференции.
По ее словам, это первый случай, когда власти Австралии применяют ограничительные меры по «делу Магнитского».
Она отметила, что 14 человек из списка подозреваются в коррупции, а ещё 25 якобы могут быть причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.
«Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запрет на поездки», — заявила Пейн.
Напомним, что российский адвокат Сергей Магнитский скончался в России в 2009 году, находясь в тюремном заключении.
Как пишет австралийская пресса, новые санкции Австралии, объявленные 29 марта против граждан Российской Федерации, являются не последними. Готовятся ли новые ограничительные меры в отношении граждан РФ, Пейн не уточняла.
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