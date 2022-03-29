Москва, 29 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Москве с 2019 года 27 мясоперерабатывающих предприятий произвели более 1,4 млрд батонов колбасы, около 1 млн тонн колбасных изделий, сообщается на портале мэра столицы.

Колбаса

За три года столичные производители отгрузили товаров собственного производства на 318 млрд рублей. За последний год было выпущено свыше 307 тысяч тонн колбасной продукции. В 2021 году объем производства мясного сектора вырос на 19,5%.

Для предприятий Москвы доступно свыше 20 мер поддержки. Так, семь предприятий мясоперерабатывающей отрасли пользуются различными преференциями — получают льготы и займы от города. Четыре предприятия имеют статус промышленного комплекса.

ИА REGNUM ранее сообщало, у России не будет проблем с наращиванием производства колбасных изделий.

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