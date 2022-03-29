Улан-Удэ, 29 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Сотрудники ФАС начнут проверки необоснованного повышения цен на сахар в магазинах Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, продукт к 27 марта подорожал минимум до 96−101 рубля за 1 кг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар

По словам врио министра промышленности и торговли республики Алексея Оловянникова, объективным фактором повышения цен стали ограничение импорта, повышение курса валюты, ключевой ставки, а также введение санкций.

«Не принимаю. Не понимаю, как на сахар-песок влияют изменения курса валют. Вы голосом такие аргументы ни у кого не принимайте. Если кто-то говорит о том, что повышение, потому что в Америке курс доллара изменился, так не работает», — ответил на это глава региона Алексей Цыденов.

Он призвал подчинённых взвешенно относиться к своим словам и к реальной ситуации. По его словам, ажиотаж к сегодняшнему дню спадает, сахара в стране достаточно, остаются лишь проблемы с ценой. В связи с этим Цыденов обратился к руководителю УФАС по региону с указанием начать проверки.