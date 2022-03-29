Канберра, 29 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии заложит 9 миллиардов долларов в бюджете на 2022 финансовый год в целях обеспечения кибербезопасности. Об этом 29 марта сообщила радиостанция ABC. Речь идет не только о защите от внутренних киберзлоумышленников, но и противостоянии иностранным державам, пишут журналисты.

Mike MacKenzie Интернет

Редакции ABC стало известно, что огромные вливания, которые будут растянуты на пять лет были предусмотрены для того, чтобы справиться с «изменившимися стратегическими обстоятельствами в Индо-Тихоокеанском регионе», характеризующимися быстрой военной экспансией, усилением кибератак и попыткой одних стран навязать свою политическую волю другим.

Частично о выделении колоссальных средств на защиту в интернет-пространстве говорил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, когда 28 марта анонсировал многомиллиардные расходы на создание нового центра кибербезопасности и критических технологий в рамках Национального агентства по оценке разведывательных данных.

«В сложных и меняющихся геополитических реалиях — когда технологическое преимущество для наших спецслужб важнее, чем когда-либо, — Австралия, как всегда, делает все возможное, чтобы сделать больше усилий», — заявил Моррисон перед аудиторией, состоящей из дипломатов, руководителей разведки и военных компаний.