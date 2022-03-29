Луганск, 29 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике попал под обстрел украинского танка населённый пункт Молочный. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Украинский танк

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В 8:20 с украинских позиций в Светлодарске танк обстрелял населённый пункт Молочный. Всего выпущено восемь снарядов калибром 125 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования обстреляли в ДНР Донецк и Горловку.