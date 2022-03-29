Ульяновск, 29 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области 29 марта ожидают прибытие ещё более 500 граждан ДНР и ЛНР. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Вопрос размещения эвакуированных граждан Донбасса и Украины был обсуждён 29 марта на заседании в правительстве. В регионе ожидают прибытие ещё свыше 500 беженцев, в том числе почти 100 детей.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что необходимо не только «одеть, накормить и дать кров» эвакуированным, но и «просто поддержать, показать, что люди здесь в полной безопасности». Глава региона отметил, что это «общая задача».

Напомним, что ранее в Ульяновскую область прибыли около 700 граждан ДНР и ЛНР, из них свыше 300 детей. 9 марта донбасские школьники вернулись к учёбе: их распределили по 11 образовательным учреждениям, в том числе в лицеях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России утвердило постановление о распределении по регионам эвакуированных граждан из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Согласно документу, Ульяновская область должна принять ещё 958 беженцев.