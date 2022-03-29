Сеул, 29 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи, США и Японии провели 28 марта трёхсторонние телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Haz.de Запуск. КНДР

По их словам, южнокорейскую сторону представил специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, американскую — спецпредставитель по КНДР Сон Ким, японскую — глава департамента Азии и Океании Такэхиро Фунакоси.

В ходе переговоров представители трёх стран обсудили запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный КНДР 24 марта, обменялись прогнозами дальнейшего развития ситуации.

Стороны сошлись во мнении относительно необходимости жёсткого ответа со стороны мирового сообщества на данные действия, поскольку Пхеньян нарушил целый ряд резолюций Совета Безопасности ООН.

Представители трёх стран также договорились продолжать тесное сотрудничество на разных уровнях.