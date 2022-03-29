Москва, 29 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Польский политический режим, равно как и украинский, занимаются ложью и переписыванием истории, однако «правда будет не за ними». Польша не имеет никакого права претендовать на Калининград, а Киев, будучи солидарным с притязаниями Варшавы, пытается найти поддержку своему разваливающемуся государству, заявил Лайфу член Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Очевидно, что сегодня украинский режим проигрывает в противостоянии военной операции России. В этом смысле они начинают собирать под свои «знамёна» тех, кто может хоть что-нибудь сказать или подтявкнуть, «поддержать» этот режим.

К восточной Пруссии Польша никогда не имела отношения, это всегда была немецкая земля. И почему бы не напомнить полякам, что современная Польша прирезана к большому количеству германских земель по итогам 1945 года.

Когда один лжец начинает поддерживать другого, в этом нет ничего удивительного. Правда будет не за ними», — выразил мнение Анатолий Широков.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о «претензиях Варшавы на Калининградскую область».