Вашингтон, 29 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Законопроект, в котором предлагается использовать конфискованные российские активы для помощи Киеву, подготовили сенаторы от обеих главных американских партий. Об этом 29 марта сообщает портал Axios.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

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Указанная инициатива предложена сенатором-демократом от штата Колорадо Майклом Беннетом, а также представителем Республиканской партии США от штата Огайо Робом Портманом.

Как считают сенаторы, США необходимо создать фонд «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — приводит портал слова сенатора-республиканца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не ввела жёстких антироссийских санкций, хотя и призывала к этому другие страны.