Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Ленинградская область на мемориале «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе отметит 80-летие первого партизанского обоза в блокадный Ленинград, сообщили 29 марта в пресс-службе областной администрации.

Владислав Краев ИА REGNUM Монумент «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера

29 марта 1942 года партизаны Ленинградской, Псковской и Новгородской областей доставили в осаждённый Ленинград первый обоз с продуктами для голодающих жителей. Спустя 80 лет делегации из трех породнённых войной областей, а также представители ветеранского сообщества и волонтёры вспомнят это важное событие у мемориала «Разорванное кольцо».

«Герои «фронта в тылу врага», рискуя жизнью, делали все возможное, чтобы ни в одном из оккупированных населенных пунктов нацисты и их пособники не могли чувствовать себя в безопасности. Патриотизм, смелость и любовь к Отечеству участников партизанского движения навсегда останутся великим примером для нас, для будущих поколений», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и призвал всех в этот день склонить головы в память о погибших партизанах и подпольщиках.