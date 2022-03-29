Париж, 29 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), после резкого роста в 2020 году из-за кризиса в области здравоохранения коэффициент государственного долга Франции начал немного снижаться в 2021 году, достигнув 112,9% ВВП, в то время как дефицит государственного бюджета сократился до 6,5%, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Хотя восстановление экономики в 2021 году позволило улучшить финансовое положение, долг Франции увеличился в абсолютном выражении почти на 165 млрд евро, а дефицит государственного бюджета достиг 160,9 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, кинофестиваль, который должен был представить российские фильмы в Нанте с 31 марта по 3 апреля, подвергся критике со стороны франко-украинской ассоциации.