Уфа, 29 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Закон Башкирии о ветеранах войны, труда и Вооруженных сил намерены изменить в республике. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Соответствующий законопроект депутаты госсобрания планируют рассмотреть 30 марта.

«Законопроектом статус ветерана боевых действий присваивается гражданам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что статус ветерана боевых действий дает военнослужащему право на различные меры господдержки. Кроме этого, меры поддержки предусмотрены и для членов семей ветеранов.

Соответствующий законопроект направлен на приведение регионального закона в соответствие с последними изменениями федерального законодательства.

Толкачев подчеркнул, что военнослужащие, которые защищают интересы Родины, должны быть уверены в завтрашнем дне, а также в том, что государство защитит их.