Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Государственную границу России в Ростовской области за сутки пересекли 15 тыс. беженцев. Об этом 29 марта сообщили в погрануправлении по Ростовской области.

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Беженцы прибыли в Россию с территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего за сутки пересекли границу 15 тыс. человек.

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