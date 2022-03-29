Калуга, 29 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Калужской области стартовала благотворительная акция «Добрые крышечки». Цель всероссийского волонтёрского проекта — снижение объёма неперерабатываемых пластиковых отходов. Об этом 29 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Благотворительная экологическая акция «Добрые крышечки»

Собранное вторсырьё будет направлено на завод по переработке пластика. Предприятие впоследствии переведет деньги на счёт благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». На полученные от вторсырья средства организаторы — общественное движение «Добрые крышечки» и благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» — уже пять лет покупают инвалидные коляски и другую реабилитационную технику для детей из приёмных семей.

В Калужской области акция «Добрые крышечки» продлится до июля 2022 года.