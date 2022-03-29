Москва, 29 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Ядерное оружие Россия может применить только в случае реальной угрозы своему существованию, а спецоперация на Украине с такой угрозой никак не связана. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью американскому каналу PBS.

Леонид Макаров Ядерный чемоданчик

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Представитель Кремля подчеркнул, что каким бы ни был исход российской военной операции на Украине — это не повод применять ядерное оружие. В концепции безопасности России чётко указано, что применение такого оружия предусмотрено только тогда, «когда существует угроза существованию нашей страны».

«Наличие угрозы существования и специальная военная операция никак не связаны друг с другом», — заявил Песков.

Американский журналист уточнил, подразумевал президент России Владимир Путин возможность применения ядерного оружия, когда говорил о недопустимости вмешательства других стран в ситуацию вокруг Украины. Объявляя о начале военной операции, он подчеркнул, как сообщало ИА REGNUM, что такие попытки обернутся последствиями, которых никогда прежде не было. «Я так не думаю», — ответил на это Песков. «Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия», — заявил он.

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