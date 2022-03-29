Канберра, 29 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В преддверии обнародования бюджета Австралии представители Лейбористской партии продолжают «атаковать» правительственную «Коалицию» по вопросу роста реальной заработной платы в стране. Об этом 29 марта сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Лидер оппозиции Энтони Альбаниз в своем обращении к депутатам своей партии подверг критике невыполненные обещания правительства премьер-министра Скотта Моррисона.

«[Федеральное правительство] представило 54 прогноза по заработной плате, и 52 из них оказались неверными. И сегодня вечером, конечно же, у нас будет еще один прогноз … Но мы-то знаем, что реальная заработная плата снизилась более чем на один процент в прошлом году. Мы также знаем, что не так давно последний бюджет предсказывал снижение реальной заработной платы в ближайшие четыре года», — сказал Альбаниз, выступая в Канберре.

Предыдущий бюджет предсказывал рост заработной платы в Австралии на 2,25% в этом финансовом году, но инфляция сейчас находится на уровне 2,75%. Это означает, что в реальном выражении зарплаты простых австралийцев снизятся, а не повысятся.