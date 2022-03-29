* Талибы — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 29 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Бывший офицер подразделения национальной безопасности «09» был арестован в уезде Алиабад провинции Кундуз в Афганистане и вывезен в неизвестное место. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает газета «8 Собх».

U.S. Air Force Арест

По данным собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали нескольких бывших силовиков.

В частности, бывшего офицера Саида Хамидуллу Садата, жителя села Маршик уезда Алиабад. По их словам, у Садата пятеро детей. Несколько дней назад он был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ряд родственников бывших силовиков говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не соблюдают указ о всеобщей амнистии и продолжают задерживать и пытать бывших силовиков.

В докладе ООН утверждается, что около 100 бывших силовиков были убиты с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном.