Москва, 29 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ударными вертолетами Ми-28 бронетехники войск ВСУ.

Mil.ru Вертолёт Ми-28

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«Ударные вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 километров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.