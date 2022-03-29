Минобороны РФ показало уничтожение бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28
Москва, 29 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ударными вертолетами Ми-28 бронетехники войск ВСУ.
Mil.ru
Вертолёт Ми-28
«Ударные вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 километров», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.