Канберра, 29 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, как ожидается федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг представит бюджет страны на следующий финансовый год. Детали главного фискального документа Австралии пока не известны, но газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на свои источники сообщает, что австралийцы уже могут рассчитывать на единовременную выплату от властей.

Австралия

Сумма в 250 долларов будет выплачена лицам с низким и средним доходом, чтобы помочь им справиться с растущей стоимостью жизни на континенте из-за высоких цен на товары первой необходимости и топливо. По данным The Sydney Morning Herald, выплата будет сделана вместо ожидавшегося продления налогового зачета в размере 1080 долларов.

И казначей Фриденберг, и премьер-министр страны Скотт Моррисон ранее неоднократно заявляли, что в бюджете будет учтена растущая стоимость жизни простых австралийцев, включая меры по снижению стоимости бензина. Многие подозревают, что правительство временно сократит топливный акциз — государственный налог, который влияет на цену каждого литра топлива — на 10−20 центов. Эта мера продлится шесть месяцев.