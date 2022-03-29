Рыбинск, Ярославская область, 29 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Торговая сеть «Дружба» из Рыбинска Ярославской области завышала цены на сахар на 37,5 процентов. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

О данном факте стало известно благодаря обращения жителей города на горячую линию ФАС.

Сейчас проверка ещё продолжается. При этом было вынесено предупреждение рыбинской торговой сети «Дружба» по факту недобросовестной конкуренции. Мы запрашивали информацию о цене закупки и цене реализации сахарного песка, чтобы посмотреть размер наценки на товар, устанавливаемой сетью. Сеть «Дружба» являлась подписантом протокола по стабилизации цен, по которому брала на себя обязательства по установке наценки не более 10 процентов на сахар. А по факту наценка была выше», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя УФАС России по Ярославской области Анна Шушкова.

Самая большая наценка на сахар составила 37,5 процентов, а минимальная — 12,4 процента. После получения предупреждения предприятие вынужденно отчитываться. По словам Анны Шушковой из последних присланных в ведомство накладных видно, что сейчас наценка на сахар составляет не более 10 процентов.