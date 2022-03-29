Ульяновск, 29 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области удалось спасти мужчину, который провалился в полынью. Об этом сообщает управление МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

Инцидент произошёл вечером 26 марта. Спасателям позвонил мужчина и сообщил, что провалился в полынью на Волге в районе Сенгилея: с его слов, которое приводит ведомство, рыбаки ему помогли и вытащили на крепкий лёд, но из-за плохого самочувствия не может самостоятельно выйти к берегу.

На место происшествия выехал дежурный экипаж спасателей, который обнаружили рыбака в 7 км от берега. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 19 февраля 2022 года экипаж спасателей вывез с Волги к берегу трёх рыбаков, которые не могли самостоятельно добраться до суши из-за сломанного снегохода.

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