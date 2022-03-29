Брянск, 29 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Народный художник СССР, действительный член Российской Академии художеств, лауреат Государственных премий и премии Союзного государства, почётный гражданин города Брянска и Брянской области Сергей Ткачев ушёл из жизни 28 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Уроженец брянского села Чучуновка начал заниматься живописью вместе с братьями в начале 30-х годов XX века в изобразительном кружке Бежицкого дома пионеров. Затем была учёба в Витебском художественном училище, откуда Сергей Ткачев ушёл добровольцем в ряды Красной Армии. После войны он поступил в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова.

Произведения братьев Сергея и Алексея Ткачевых, выполненные в традиции русского реалистического искусства, считаются одним из феноменов отечественного искусства второй половины ХХ столетия.

«Правительство Брянской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Петровича Ткачева в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о великом художнике, чьи работы завоевали признание и любовь поклонников русского искусства со всего мира, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и жителей нашего региона», — отметили в правительстве.

Работы братьев Ткачевых входят в экспозиции Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, более ста музеев мира и в частных коллекциях.