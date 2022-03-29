Сент-Луис, США, 29 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко набрал 500 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 29 марта сообщается на сайте лиги.

Www.nhl.com Владимир Тарасенко

Тарасенко оформил дубль и отдал одну результативную передачу в матче с «Ванкувер Кэнакс». Теперь на его счету стало 500 очков (241 гол + 259 передач) за карьеру в НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сент-Луис» одержал победу над «Ванкувером» со счётом 4:1.