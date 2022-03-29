Ревда, Свердловская область, 29 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Ревде свердловской области из школы уволили учительницу, отказавшуюся следить за учениками. Об этом пишут местные СМИ.

ИА REGNUM Социальные сети

По данным Е1.ru, педагог должна была мониторить социальные сети. Но она не сделала этого и в результате 3 марта её уволили.

В самой школе журналистам пояснили, что эта женщина работала в период декретного отпуска другой сотрудницы. А в областном минобразования отметили, что классный руководитель может взаимодействовать с учениками в соцсетях, отслеживать, не подписан ли ребёнок на суицидальное содержимое, но это не является обязательным и отказ не может быть поводом для увольнения.