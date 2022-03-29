Владикавказ, 29 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Жители Северной Осетии с каждым гуманитарным грузом в Донбасс отправляют осетинские пироги. Таким образом они поддерживают военнослужащих-земляков, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Скриншот с YouTube Осетинские пироги

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Так, с очередной партией груза в Донбассе встретили более 600 национальных пирогов из Северной Осетии. Их передали жители села Ставд-Дурт. Как рассказал глава села Казбек Ваниев, все сельчане переживают за своих воинов-земляков и, когда он предложил таким образом приободрить их, сельчане единодушно согласились.

«Это будет напоминанием нашим бойцам, что в домах их ждут и уверены в их скорейшей победе», — цитирует Ваниева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с предыдущей партией гуманитарного груза для Донбасса более тысячи осетинских пирогов отравили жители села Тарское. Ранее сообщалось о бабушке из Карачаево-Черкесии, которая вяжет шерстяные носки и отправляет их бойцам, выполняющим свой воинский долг на Украине.