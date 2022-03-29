Москва, 29 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. О героических действиях начальника отделения противовоздушной обороны мотострелковой дивизии полковника Евгения Уса во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины сообщили 29 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Начальник отделения противовоздушной обороны мотострелковой дивизии полковник Евгений Ус

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Отмечается, что во время массированного огневого удара реактивных систем залпового огня, миномётов и ударных беспилотных летательных аппаратов киевских боевиков по одному из аэродромов, который был взят под контроль подразделениями ВС РФ, полковник с риском для жизни руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения, командовал подразделениями по осуществлению маневров для уклонения от ударов артиллерии противника и координировал действия подразделений обеспечения для своевременного подвоза боеприпасов боевых машин.

«За два часа отражения огневого налета националистов боевыми расчетами под командованием полковника Уса было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что благодаря высокому профессионализму офицера, слаженным действиям подчиненных расчетов и грамотному определению наиболее опасных целей российские военные смогли отразить воздушную атаку украинских нацистов и не допустили уничтожения материальных запасов группировки

«Всего с начала специальной операции подразделениями противовоздушной обороны под руководством полковника Евгения Уса было уничтожено 38 беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе два «Байрактар ТБ-2». При этом потерь среди подчиненных Евгения не допущено», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира батальона майора Виталия Сипливого в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.