Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. За сутки в Россию прибыли более 15 тыс. жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 29 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. Эвакуация мирного населения началась вечером 18 февраля.