Саратов, 29 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ажиотажный спрос на сахар снижается в Саратовской области. По итогам прошедших в выходные дни (26−27 марта) ярмарок, данный продукт больше не являлся дефицитом. Только на Театральную площадь в Саратове было доставлено 50 тонн сахара-песка, сообщает мэрия.

Сахар

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Горожане приобрели лишь часть сладкого продукта, оставшийся запас развезли по другим торговым точкам. По информации минсельхоза Саратовской области, продажа сахара на ярмарках будет продолжена.

Кроме этого, на ярмарках выходного дня саратовцам предлагаются плодоовощная, молочная, мясная продукция, яйца, хлебобулочные, макаронные, кондитерские, колбасные изделия и полуфабрикаты, рыба, мед.

ИА REGNUM напоминает, количество обращений от жителей Саратова в городскую администрацию по поводу отсутствия в магазинах товаров первой необходимости снизилось в 10 раз.

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